سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم السبت، بمقدار 5 قروش علي أساس أسبوعي علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 18.88 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع

ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في بنكي البركة الإسلامي والكويت الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر،كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".