شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: تنفيذ مشروعات مرافق بـ6.8 مليار جنيه أغلبها ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نتائج الأعمال الصادر عن القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا عن حجم الأعمال التي يتم تنفيذها من خلال بعض شركاتها التابعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى بقية مشروعات المرافق والخدمات بالمحافظات المختلفة حيث بلغت نحو 6.8 مليار جنيه.

وتنفذ الشركة المساهمة المصرية للمقاولات " العبد" ، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،مشروعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 4.438 مليار جنيه في 41 قرية أغلبها في قرى محافظات الصعيد ، بجانب تنفيذ مشروعات خاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 2.384 مليار جنيه .

أوضح التقرير أن قيمة تعاقدت الشركة خلال العام المالى 2020-2021 بلغت نحو 3 مليارات جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه العام المالى 2019-2020 ، كما بلغت قيمة المشروعات التي تم الانتهاء منها 2.26 مليار جنيه مقابل 861 مليون جنيه ، ومتوقع تنفيذ أعمال بقيمة تتجاوز 2.250 مليار جنيه.

من جانبه، أشاد المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة العبد بما يتم من مشروعات كبيرة ومتنوعة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كل ربوع مصر ، موضحا انها مبادرة بالفعل غيرت وجه الريف المصرى ، وقدمت خدمات للقرى ظلت محرومة منها سنوات طويلة وهى بمثابة تنمية حقيقة في الريف.