بعد إلغاء التراكمية.. بنك مصر يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار

الشارقة - اميمة ياسر - قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار ذات أجل 5 و7 سنوات من أول شهر يوليو الجاري.

يأتي ذلك بعد مرور شهر على زيادة شهادة القمة ذات أجل 3 سنوات بنسبة 3% التي تزامنت مع وقف الشهادة مرتفعة العائد 18% ذات أجل عام في نهاية مايو.

وأوقف البنك شهادات تراكمية لمدة 5 و10 سنوات التي يصرف عائدها في نهاية المدة، على عكس المعمول به في باقي الشهادات بحسب الموقع الإلكتروني لـ بنك مصر.

ويبلغ عدد الشهادات المطروحة في بنك مصر 7 شهادات بآجال مختلفة تراوحت بين 3 و5 و7 سنوات وبعائد دوري بين شهري أو ربع سنوي أو سنوي، أو عائد متغير مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري.

تفاصيل شهادات بنك مصر

شهادة القمة لمدة 3 سنوات بفائدة 14% سنوياً ويصرف عائدها شهريًا بشكل ثابت على مدار أجلها، ويبدأ شراؤها من ألف جنيه ومضاعفاته دون حد أقصى.

شهادة أجل 5 سنوات "عائد ثابت" بـ10% بعد قرار البنك برفعها من 9% في السابق، ويصرف العائد شهريًا، وتبلغ قيمة الشهادة 1200 جنيه دون حد أقصى للشراء.

شهادة أجل 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 10.5% بعد رفعها بنسبة 1% من قبل بنك مصر، ويصرف العائد سنويًا، ويبلغ سعر الشهادة ألف جنيه دون حد أقصي للشراء.

شهادة أجل 7 سنوات وتم رفع العائد عليها إلى 10.75% بدلا من 9.75% في السابق، ويصرف العائد شهريًا، وتبلغ قيمة الشهادة 750 جنيها دون حد أقصى للشراء

شهادات بنك مصر بعائد متغير

شهادة لمدة 3 سنوات بعائدة متغير، يبلغ الحد الأدنى للشراء في شهادات بنك مصر ذات العائد المتغير من 500 جنيه، دون حد أقصى للشراء، ويتغير سعر العائد يوميًا وفقا لمؤشر البنك المركزي المصري "كونيا" الذي تم اعتماده لبيان تحركات سعر الفائدة

شهادة لمدة 3 سنوات ذات عائد يصرف كل ربع سنة: يبلغ سعر الشهادة ألف جنيه دون حد أقصى للشراء، فيما تبلغ نسبة العائد عليها 11.5% سنويًا وترتبط سعر الفائدة عليها بمتوسط سعر الكوريدور لدى البنك المركزي بزيادة 0.25% (مؤشر متوسط أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع أمام البنوك بناء على التضخم).

شهادة أمان المصريين، شهادة تمنح عائدا سنويا 13% ووثيقة تأمين، ويصرف العائد في نهاية المدة بعد سداد قيمة الأقساط ويبدأ سعر الشهادة من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه.