شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو؛ حيث تحتفل مصر وشعبها وقواتها المسلحة بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، التي بدأت عام 1952 على أيدي الضباط الأحرار، ليبقى يوم الثالث والعشرون من يوليو عام 1952 محطة فارقة في تاريخ مصر الحديثة، نستمد منها القوة والعزيمة للمضي قدمًا نحو التنمية والاستقرار والحياة الكريمة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إنّ ثورة يوليو كانت أحد العوامل الرئيسية التي غيرت وجه الحياة في مصر وضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم لتطلعات الشعب وآماله فى الحياة التى تقوم على العدالة الاجتماعية، بما قدمته من دعم للطبقات الفقيرة وتأييد لحركات التحرر ضد الاستعمار الأجنبي؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في الاحتفال بمرور سبعين عاما على ثورة يوليو بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام في تاريخ الوطن.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع ( 4 سم في 5 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.