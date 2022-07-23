شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة": التسوية لـ718 موظفا وتثبيت أكثر من 4 آلاف آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرا بشأن أهم جهود الجهاز خلال شهر يونيو الماضي، والذي تضمن الانتهاء من دراسة موضوعات وردت إليه من 888 جهة إدارية تتضمن طلبات تتعلق بـ 41 ألفا و691 موظفا ومستفيدا.

ورصد التقرير تعامل الجهاز خلال هذه الفترة أيضا مع 14 ألفا و246 مراسلة إلكترونية، استقبلها من 193 جهة إدارية، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها سابقا للتواصل مع الوحدات الإدارية، ودعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة.. كما انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 718 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومنهم 341 موظفا بجامعة طنطا، و95 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت عدد 4013 موظفاً من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، منهم 3868 موظفا بالمجلس الأعلى للآثار، و 80 آخرين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، فضلاً عن الانتهاء من دراسة نقل عدد 633 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة منح حافز التميز العلمي لعدد 204 موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص، منهم 53 موظفا بجامعة القاهرة و 37 موظفا بوزارة السياحة والاثار، بالإضافة إلى ترقية 2635 موظفا منهم 1629 موظفا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و 373 بالهيئة العامة للموانيء البرية و الجافة، و 113 آخرين بجامعة جنوب الوادي.

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد 2088 كادر من أعضاء المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، منهم 817 كادر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، و 415 آخرين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و 78 كادر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج.. كما تضمنت أهم جهود الجهاز خلال الشهر الماضي الانتهاء من دراسة تنفيذ عدد 3471 حُكماً قضائياً متنوعاً، منهم 802 حكما لصالح موظفين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، و535 حكما لصالح موظفين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، و 176 حكما لصالح موظفين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي سياق متصل، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد 13 جهة إدارية، جامعات العريش والفيوم والمنيا وديوان عام محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات وظيفية لعدد 10 جهات إدارية منها هيئات الأوقاف و الوطنية للإعلام والتأمين الصحي والقومية للانفاق والمصرية العامة للثروة المعدنية، علاوة على الانتهاء من الدراسة والموافقة على 88 بطاقة وصف وظيفي لعدد 8 جهات منهم 49 بطاقة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، و 17 بطاقة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و 10 بطاقات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفيما يتعلق بالوظائف، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن بعض الوظائف القيادية في 39 جهة إدارية منها، وزارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى جانب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، و معهد بحوث الإلكترونيات، والهيئة العامة للأرصاد الجوية.. كما نشر الجهاز إعلانات عن حاجة 30 جهة إدارية لوظائف وذلك على بوابة الوظائف، ومنها حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد 30 ألف معلم مساعد للعمل بالمدارس التابعة للوزارة، في موازنتها للعام المالي 2022 / 2023.

وبشأن التدريب، وافق الجهاز على اعتماد وتجديد اعتماد 5 مراكز تدريبية تابعة لوحدات إدارية، ومنها مركز تدريب مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ومركز التدريب التابع لمركز الأورام بأسوان، كما وافق على مشروع الخطة التدريبية التقديرية لعدد 6 وحدات إدارية منهم وزارة النقل وجامعة المنصورة، ووافق أيضا على موافقات صرف تكلفة تنفيذ برامج تدريبية لعدد 9 وحدات إدارية منها وزارة القوى العاملة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما قام بتنفيذ 3 برامج تدريبية للإعداد لشغل الوظائف القيادية، استفاد منها 43 موظفا من 11 جهة إدارية.

وفي إطار قيام الجهاز بدوره في تقديم الدعم الفني، تم تقديم الإفادة بالرأي القانوني للجهاز لعدد 49 جهة إدارية، منها وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وبشأن تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالوحدات الإدارية، أكد تم الانتهاء من التقييم الإلكتروني لـعدد 9 آلاف و618 من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو الجاري، وذلك من إجمالي 13 ألفًا و96 متقدمًا توافرت فيهم شروط القبول المبدئية والتأهل لمرحلة الاختبار الإلكتروني.

وعلى صعيد الرد على الاستفسارات المختلفة من الجهات الإدارية والموظفين بالجهاز الإداري للدولة وكذا الشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة 3759 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.