هبوط في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت جنيهين في السوق المحلي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، جاءت على النحو التالي:

انخفض أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.51% إلى 1727.6 دولار للأوقية، بنهاية تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، بحسب بيانات بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.