شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة "بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 26.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 959.3 مليون جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 176.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 492.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 71.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 211.9 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 45.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 185.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 13.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 150.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 6.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 132.8 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 23.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 124.5 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما"، بحجم تداول 86.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 108.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 11.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 80.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول بلغ 5.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 71.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9289.81 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.17% ليغلق عند مستوى 1798.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6.34% ليغلق عند مستوى 2642.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.02% ليغلق عند مستوى 11378.23 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3538.40 نقطة.