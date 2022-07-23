القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف القاهرة خلال الفترة من 23-25 يوليو الجارى، اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، حيث يترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريرًا للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اجتماع اللجنة العليا يأتي في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائى من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى وتأمين سلاسل التوريد، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الانتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

وأشارت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية بهدف وضع آليات تنفيذ الشراكة التكاملية ودعم الجهود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث على الانضمام للمبادرة، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عددًا من المشروعات فى مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيوانى وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتغليف وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، كما تعمل اللجنة التنفيذية على بحث الممكنات والحوافر التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

ونوهت "جامع"، إلى أن الشراكة تدعم الجهود المشتركة لتعزيز إحتياجات الدول الثلاث من الغذاء والدواء فى ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص بمصر والامارات والأردن فى تنفيذ المشروعات المستهدفة فى إطار المبادرة وبما يسهم فى تكامل سلاسل القيمة وتوفير المزيد من فرص العمل.