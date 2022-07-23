شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى الأسواق.. البلطى بـ30 جنيها بسعر الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك، اليوم، السبت، استقرارًا ملحوظً، وسجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 30 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر 26 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 80 إلى 110 جنيهات.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.