شكرا لقرائتكم خبر عن "ممفيس للأدوية" ترد على "المركزى للمحاسبات" حول فواتير مبيعات ابن سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- تضمنت مبيعات الفترة نحو 15 مليون جنيه تتمثل في قيمة فواتير مبيعات لم يتم تسليم مشمولها للعملاء حتى تاريخ المركز المالي في 31 مارس عام 2022، إذا بلغ ما أمكن حصره منها نحو 13 مليون جنيه فواتير للعميل ابن سينا منذ شهر فبراير 2022 لم يتم استلامها حتى تاريخه والباقي وقدره نحو 2.9 مليون جنيه يخص عملاء آخرين وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (48) الخاص بالإيراد فقرة 2.

وردت الشركة، أنه تم استبعاد مبيعات بنحو 32.69 مليون جنيه خلال الفترة لعدم تحقق شروط الاعتراف بها طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (48) وبخصوص مبيعات العميل ابن سينا فقد تم التصويب اللازم في الشهور التالية.

2- تضمنت الإيرادات بالزيادة بنحو 602 ألف جنيه أرباح فروق عملة (ببنك البركة) كما لم تقم بإعادة تقييم فروق العملة لموردي الخارج هذا بالإضافة لعدم إدراج آثار فروق العملة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1568) لسنة 2022 على القوائم والافصاح بشأنها، وتم الرد بأنه تم تدارك الخطأ وتم تصويبه بالدفاتر على حقيقته.

3- تضمن حساب التكوين الاستثماري نحو 4.342 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع الميكنة منذ يناير 2009 والذي لم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه يتمثل في نحو 1.254 مليون جنيه قيمة أجهزة وشبكات تم استخدامها منذ عام 2013 ونحو 3.088 مليون جنيه قيمة مصروفات تمت بمعرفة الشركة القابضة وتراخيص انتهت فترة سريانها.

وردت أنه جاري التنسيق مع الشركة القابضة في هذا الشأن للاستفادة من هذا المشروع من خلال المشروع الجديد التي تم طرحه من وزارة قطاع الأعمال العام.

4- تضمنت الأرصدة المدينة نحو 843 ألف جنيه باقي قيمة فروق أسعار عملة عن رسائل أسيرين واردة عام 2015 مقيده على المورد (بابر) بحساب الأرصدة المدينة دون الحصول على اتفاق أو موافقة على تحمله تلك الفروق فضلا عما تبين من عدم مطابقة الحساب مع المورد.

وردت الشركة، أنه سوف يتم مخاطبة شركة باير لعمل مطابقة بين الأرصدة بين الشركتين للانتهاء من معالجة هذه المديونية بناء على ما يتم انتهاء هذه المطابقة.