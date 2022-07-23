شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": تجديد فنادق شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة مؤتمر "COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر إبراهيم عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من فنادق شرم الشيخ التابعة للقطاع الخاص، تجري عمليات تجديد شاملة وفقًا لمعايير تقييم الفنادق من منظمة السياحة العالمية، استعدادًا لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

وأوضح "إبراهيم"، في تصريح خاص أنه يتم تجديد فنادق القطاع الخاص، بدايةً من البنية التحتية حيث يتم تزويد الفنادق بأحدث كابلات الاتصال والإنترنت لضمان توفير خدمة اتصال على أعلى مستوى للنزلاء، وكذلك تجديد الغرف ومحتوياتها لتوفير الرفاهية والراحة للسياح، منوهًا إلى أن الفنادق التي تم بنائها حديثًا، تخضع كذلك لتجديد محدود استعدادًا للحدث.

قال ياسر إبراهيم، إن فنادق شرم الشيخ جاهزة لاستضافة الوفود المتوقع أن تحضر مؤتمر "COP27" ومن المتوقع أن تكون كاملة العدد خلال فترة المؤتمر والتي ستصل إلى 10 أيام، مضيفًا أن الفنادق الجاهزة لاستضافة المؤتمر في الوقت الحالي بدأت تتلقى حجوزات خلال فترة انعقاد المؤتمر.

أكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية مؤتمر "COP27" في تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، حيث سيشارك بالمؤتمر عددًا كبير من الوفود التي من المتوقع أن ترفع من نسب الإشغال بفنادق المدينة، وتساهم في الترويج للسياحة في شرم الشيخ، كما تتماشى مع خطة الدولة لتنويع أسواق السياحة الوافدة لمصر، وجذب سياح من ذوي الإنفاق المرتفع.

وحول نسب الإشغال في شرم الشيخ، قال ياسر إبراهيم، إن نسب الإشغال في فنادق شرم الشيخ ارتفعت بشكل ملحوظ خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لتقترب من نسبة 80%، ولكن فنادق الغردقة تفوقت في نسب الإشغال خلال هذا الموسم.