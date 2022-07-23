شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول أسبوع بعد إجازة العيد.. 28 سهما بالبورصة تصعد بنسبة تجاوزت 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البورصة المصرية، في أول أسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، أداءً إيجابيًا لأول مرة بعد أسابيع من التراجع الحاد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9289.81 نقطة، ووربح رأس المال السوقي نحو 25 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 622.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وارتفع 28 سهمًا بنسبة تجاوزت 10% خلال الأسبوع المنتهي، وهي:

1- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 10.09% ليغلق عند مستوى 0.600 جنيه.

2- المطورون العرب القابضة بنسبة 10.15% ليغلق عند مستوى 0.369 جنيها.

3- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 10.22% ليغلق عند مستوى 5.390 جنيها.

4- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 10.4% ليغلق عند مستوى 0.382 جنيها.

5- عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 10.71% ليغلق عند مستوى 4.860 جنيها.

6- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 10.98% ليغلق عند مستوى 0.182 جنيها.

7- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 11.12% ليغلق عند مستوى 1.439 جنيها.

8- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 11.17% ليغلق عند مستوى 11.450 جنيها.

9- رواد السياحة-رواد بنسبة 11.18% ليغلق عند مستوى 15.210 جنيهات.

10- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 11.40% ليغلق عند مستوى 8.110 جنيهات.

11- مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 11.54% ليغلق عند مستوى 2.900 جنيه.

12- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 12.09% ليغلق عند مستوى 12.980 جنيها.

13- اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 12.33% ليغلق عند مستوى 1.303 جنيهات.

14- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بنسبة 12.36% ليغلق عند مستوى 3.910 جنيهات.

15- جي بي أوتو بنسبة 12.6% ليغلق عند مستوى 2.950 جنيها.

16- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 13.31% ليغلق عند مستوى 0.349 جنيها.

17- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 13.41% ليغلق عند مستوى 0.702 جنيه.

18- دايس للملابس الجاهزة بنسبة 13.81% ليغلق عند مستوى 0.305 جنيهتا.

19- سبيد ميديكال بنسبة 14.22% ليغلق عند مستوى 0.530 جنيها.

20- بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 15.32% ليغلق عند مستوى 5.120 جنيها.

21- راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 15.38% ليغلق عند مستوى 2.400 جنيه.

22- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 15.73% ليغلق عند مستوى 164.250 جنيها.

23- القلعة للاستشارات المالية بنسبة 15.92% ليغلق عند مستوى 1.194 جنيها.

24- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 16.14% ليغلق عند مستوى 12.520 جنيها.

25- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 16.55% ليغلق عند مستوى 1.634 جنيها.

26- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 18.44% ليغلق عند مستوى 1.400 جنيه.

27- ابن سينا فارما بنسبة 20.61% ليغلق عند مستوى 1.375 جنيها.

28- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 34.75% ليغلق عند مستوى 7.910 جنيهات.