شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الشركات.. أبرز الأسئلة عن التسجيل والاشتراك بمنظومة الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم مصلحة الضرائب المصرية، ضم شركات جديدة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، خلال الفترة المقبلة، بهدف توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقًا لطبيعة كل نشاط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أسئلة عن التسجيل والاشتراك والتكويد بمنظومة الإيصال الإلكتروني.





1- ما هو المطلوب من الشركة للاشتراك في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني؟ج- تقوم الشركة بإرسال ما يفيد استعدادها بالانضمام لمرحلة التشغيل التجريبي مع التزامها بالانتهاء من التكامل مع المنظومة في المواعيد المحددة لهذه المرحلة، وفي حالة أن الشركة مسجلة على الفاتورة يتم إضافة B2C tag للشركة وحينها يتمكن المفوضين للشركة من استخدام وظائف منظومة الإيصال الإلكتروني، وفي حالة أن الشركة غير مسجلة بالفاتورة يتم إرسال البيانات التالية ضمن الميل المرسل (اسم الشركة ورقم التسجيل الضريبي، ايميل الشركة ورقم تليفون الشركة، اسم المفوض للشركة عربي وإنجليزي، الرقم القومي للمفوض، رقم موبايل المفوض، إيميل المفوض لإرسال عليه الدعوة للانضمام للمنظومة واستكمال إجراءات التسجيل.





2- في حالة عدم ظهور نقاط البيع لدى الممول المسجل بالفاتورة الإلكترونية؟ج- في حالة أن الشركة مسجلة على الفاتورة يتم إضافة B2C tag للشركة عن طريق المصلحة، وإذا كان الـ tagالمذكور مضاف يجب التأكد من أن المستخدم أو ممثل الشركة له صلاحية المدير (admin user) المسئول أو له صلاحية إدارة نقاط البيع (manage POS).





3- ما هي أنواع أكواد السلع المستخدمة بالمنظومة؟ج- تستخدم منظومة الإيصال الإلكتروني نفس أنواع الأكواد المستخدمة بمنظومة الفاتورة الإلكتروني وهي GSI، EGS.





4- ما هو الحل المتبع في حالة ما إذا كانت الشركة تستخدم نظام التكويد EGS وتريد إرسال إيصالات، ولكن الأكواد المستخدمة لم يتم الموافقة عليها بعد من قبل ممثلي المصلحة؟ج- لدراسة كافة التفاصيل التقنية الخاصة بعملية التكامل، تم توفير أدوات تطوير البرمجيات SDK يحتوي على أقسام مختلفة تشمل كافة التفاصيل الفنية والمعلومات التقنية اللازمة لإتمام عملية التكامل.





5- هل يمكن إرسال مستند يجمع بين المبيعات ومردودات المبيعات؟ج- يجب الفصل بين مستند البيع (الإيصال) ومستند المردودات (المرتجعات).





6- ما المقصود بحقل Payment Number؟ج- المقصود بهذا الحقل رقم المشترك أو رقم السداد، وهذا الحقل اختياري ويستخدم في نوع إيصالات معينة مثل إيصالات المرافق ويمثل رقم حساب المشترك في الجهة.





7- هل يمكن إصدار إيصال مرتجع بدون الإيصال المرجعي؟ج- لا يمكن إصدار إيصال مرتجع بدون وضع الإيصال المرجعي الذي تم إصداره سابقًا.