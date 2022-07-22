شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 103.52 دولار لبرنت.. و95.95 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 193.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 95.95 دولار للبرميل.

واتهمت روسيا، الولايات المتحدة بالاستيلاء على الحبوب والنفط بشكل يومي من سوريا وتحديدًا من شرقي نهر الفرات.

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، إن "المناطق الوحيدة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية تقع شرقي الفرات"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أراضي سوريا وأن تكف عن نهب ثروات الشعب السوري.

ووافق الاتحاد الأوروبي على عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا، حيث استثنى التعاملات مع بعض الشركات الحكومية في مجال نقل النفط إلى دول ثالثة، وفقا لروسيا اليوم.

وبرر الاتحاد الأوروبى، قراره، بأنه من أجل تجنب أي تداعيات سلبية على الغذاء وأمن الطاقة في العالم، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الاستثناء للحظر المفروض على المعاملات مع عدد من الشركات المملوكةلروسيا فيما يتعلق نقل النفط إلى دول ثالثة.

ورفعت دول الاتحاد الأوروبى، فى إطار الحزمة السابعة من العقوبات، القيود المفروضة على توريد بعض السلع وتقديم الخدمات لصناعة الطيران الروسية، موضحا أنه وافق على إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا، وسيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد.