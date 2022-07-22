شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام
سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها
سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها
وقال الدكتور سعد سليمة الخبير فى أسواق المعادن، إن سوق الذهب يترقب هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتقارير والمؤشرات التى يمكن أن تؤثر فى مسار السوق والبورصة العالمية للذهب، فمن المقرر إعلان معدلات البطالة فى بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو وتصاريح البناء فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن هذه المؤشرات قد تؤدى إلى تعديلات فى وجهات المستثمرين والباحثين عن الاستثمار الآمن، حيث يراقب المتداولون هذه البيانات عن كثب لمعرفة توجهات أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.
وأوضح أن سوق الذهب فى مصر غير بعيد عن تطورات سعر الذهب عالميًا وقد يتحرك الذهب فى مسار وقناة سعرية بين 985 إلى 1005 جنيهات للجرام من عيار 21 هذا الأسبوع صعوداً وهبوطًا، وفق مجريات الأمور فى البورصة العالمية.
وسجل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.