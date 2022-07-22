شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إنشاء مصنع فى العاشر لإنتاج الهواتف الذكية.. يوفر 1500 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية داخل مصنع شركة فيفو الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والذي تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل إلى 30 مليون خلال عام، ويسهم المصنع في توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية في خطوط انتاج وأجهزة التركيب السطحي والتجميع والمعايرة والاختبار.

وخلال الزيارة أكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات بالتوسع في استثماراتها بمصر؛ مؤكدا على حرص الدولة على تنمية هذه الصناعة الهامة تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري.



وزير الاتصالات خلال زيارته مصنع شركة فيفو الجديد

وأشار الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية لتوفير فرص عمل متميزة للشباب وتحقيق رؤية الحكومة في تعميق التصنيع المحلى وتعزيز مكانة مصر في مجال تصميم وصناعة الالكترونيات؛ لافتًا إلى أن مصنع فيفو الجديد من المقرر أن يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية إلى السوق المصري، حيث من المقرر أن يباشر مراحل تصنيع الهواتف الذكية شباب مصريين متخصصين باستخدام تكنولوجيا عالمية.

وأطلع الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة على الخطة الاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة فى مصر، وخطط التصدير، وبدء التشغيل التجريبي والاطمئنان على جاهزيته، والتأكد من بدء الإنتاج بأعلى مواصفات تقنية عالمية، كما أوضح مسئولو الشركة أن نسبة المكون المحلى في الإنتاج تصل إلى 45%.



وزير الاتصالات يطلع على أحدث تكنولوجيا بمصنع فيفو

رافق وزير الاتصالات فى الجولة التفقدية؛ المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القوميى لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.



وزير الاتصالات بجولة داخل مصنع فيفو

ومن شركة فيفو؛ جيفن وانج العضو المنتدب لشركة فيفو، والمهندس سنجر تشينج مدير المهندسين بالشركة، كارمن لى جيا مديرة الشحن والتخليص الجمركي بالشركة، أحمد مصطفى المدير الإداري للمصنع.



وزير الاتصالات يتابع مراحل تصنيع الهواتف الذكية

يذكر أن شركة فيفو هى شركة عالمية متخصصة فى صناعة الهواتف الذكية وملحقاتها، وإنتاج البرامج الخاصة بها، وتقديم خدمات الإنترنت، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة دونج جوان فى جنوب الصين وتعد من الشركات الهامة فى صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم.