شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب توقع مذكرة تفاهم لإنشاء خط ترامواى فى نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير التجهيز والنقل الموريتاني المختار ولد اليدالي، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع قطار نواكشوط، بحضور السفير خالد يوسف سفير مصر بموريتانيا، والقنصل المصري محمود بيومى، والدكتور محمد يوسف عضو مجلس الإدارة، و المهندس دارم دبسى، وسيد الحسينى المدير المالى بالفرع، وعدد من قيادات وزارة التجهيز والنقل الموريتانية.

وأكد الوزير الموريتاني، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وسيكون له الأثر الكبير والإيجابى فى المحافظة على البيئة، عبر التقليل من الانبعاثات الغازية، والاحتباس الحراري، إضافة إلى المساهمة في انتقال المواطنين، وانسيابية المرور ، وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا.

وأوضح الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى بناء خطين بطول إجمالى حوالى 45 كم بهدف ربط مناطق نواكشوط المختلفة.

على جانب آخر استقبل رئيس وزراء جمهورية موريتانيا رئيس شركة المقاولون العرب، والوفد المرافق، وأعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالشركة، وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمشروع.

وعلى هامش الزيارة للعاصمة الموريتانية نواكشوط ، قام رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق، بلقاء كل من وزير الدفاع، ووزير المياه والصرف الصحى، والأمين العام لوزارة الاقتصاد، وذلك لمناقشة المشروعات ذات الاهتمام المشترك فى الفترة القادمة.