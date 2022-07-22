شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع POS للإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع POS لمنظومة الإيصال الإلكتروني، واعتماد الشركات الموردة لهذه الأجهزة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو عام 2022، مشيرًا إلى أنه على الشركات الراغبة في اعتمادها كمورد لأجهزة POS تقديم طلب الاعتماد بالدور الخامس بمقر مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتم تقديم الطلب باسم رئيس مصلحه الضرائب المصرية لاعتماد الشركة وأجهزة نقاط البيع POS موقعًا من ممثلها القانوني، ويرفق بالطلب مستندات خاصة بالشركة وهي سجل تجارى حديث بالشركة وصورة من صحيفة الشركات ـ صورة البطاقة الضريبية السارية ـ صوره شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة ـ تقرير بالمركز المالي للشركة المتقدمة عن السنة المالية السابقة على تقديم طلب الاعتماد ـ توكيل من الشركة لممثلها القانوني الذي يحق له التعامل مع المصلحة مع بيان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص به.

كما يتطلب تقديم عرضًا فنيًا مستوفيًا لشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة ومتضمنًا اتفاقية مستوى الخدمة (ٍSLA) ـ شهادات الجودة التي حصلت عليها الشركة (إن وجدت) ـ أهم أعمال الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم طلب الاعتماد ـ بيانات مسئول التواصل بالشركة ووسائل التواصل المتاحة.

وكذلك يُرفق مع الطلب مستندات وبيانات خاصة بالأجهزة وهي (اسم الجهاز أو التطبيق وتاريخ إصداره ـ دليل للمواصفات الفنية الأساسية للجهاز والمميزات الإضافية (إن وجدت) ـ شهادة اعتماد الشركة كوكيل عن منتج الجهاز أو عن مالك الحق في الاستخدام ومستوى الدعم المقدم منه ـ مدة الضمان ومتوسط مدة إصلاح الأعطال (داخل وخارج محافظات القاهرة الكبرى) ومدى إمكانية توفير جهاز بديل خلال فترة الإصلاح ـ صور التعاقد مع مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع (إن وجدت) ـ مدة تسليم الأجهزة من وقت طلبها داخل وخارج القاهرة الكبرى ـ عدد الأجهزة التي يمكن توفيرها خلال شهر وعدد الأجهزة التي قامت الشركة بتوريدها في خلال العام السابق ـ طرازات ومتوسط أسعار الأجهزة ـ مستويات الدعم الفني (ميداني عن بعد).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن ملف طلب الاعتماد يقدم نسخة ورقية أصل وصورتين بالإضافة إلى نسخة إلكترونية، قائلا إنه يمكن الاطلاع على المواصفات الفنية لأجهزة نقاط البيع POSعلى الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وكذلك يُمكن الاطلاع على كافة المستندات المطلوبة من خلال زيارة موقع المصلحة.