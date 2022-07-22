بعد الارتفاع الكبير.. الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات، اليوم الجمعة، حيث هبطت بشكل طفيف، بعدما سجلت زيادة كبيرة خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم جنيهًا واحدًا مقارنة بسعر نهاية تعاملات الخميس.

وكان سعر الذهب ارتفع 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية ليوم الخميس مع ارتفاع المعدن عالميا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 656 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 843 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 984 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1125 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7872 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وسجل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة الخميس نحو 1708 دولارات للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.