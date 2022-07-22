شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت صادرات مصر الوطنية مليار دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت صادرات مصر الوطنية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالى صادرات مصر الوطنية نحو 4 مليارات و935 مليون دولار، في شهر أبريل الماضي، بينما كانت نحو 3 مليارات و199 مليون دولار في شهر أبريل عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و735 مليون دولار.

وينشر الخليج 365 بالانفوجراف توزيع أهم صادرات مصر الوطنية وفقا لما يلي:

- صادرات الوقود وبلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و765 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 786 مليون و222 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و9 ملايين دولار.

صادرات مصر من القطن الخام وبلغت قيمتها نحو 40 مليون و820 ألف دولار، في شهر أبريل الماضي، مقابل 38 مليون 515 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021.

- صادرات السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 946 مليون و205 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 599 مليون و499 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 346 مليون و706 ألف دولار.

- صادرات السلع تامة الصنع وبلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار 860 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل مليار و486 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 373 مليون و631 ألف دولار.