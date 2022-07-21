تعاون سعودي - مصري في مجال المواصفات والمقاييس والجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث اجتماع الجنة الفنية (السعودية - المصرية) في مجال المواصفات والمقاييس تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك بين المملكة ومصر في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وإجراءات تقويم المطابقة ذات الاهتمام المشترك.

ورأس محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع للجنة الفنية (السعودية- المصرية) في مجال المواصفات والمقاييس، والاجتماع الثنائي مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المنعقدة في القاهرة.

واستعرض الاجتماع الرابع للجنة الفنية، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول الأعمال، منها بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الفني المشترك بين المملكة ومصر في المجالات ذات العلاقة، ومناقشة عدد من الموضوعات الفنية في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وعلامة الجودة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

كما نوقشت التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليل الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، فيما يقع تحت مسؤوليات الجانبين.

وتناول الاجتماع الثنائي بين المواصفات السعودية ونظيرتها المصرية، تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الجودة وتطبيقاتها والممارسات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب التعاون لتطوير المواصفات القياسية ذات العلاقة.

وتأتي تلك الاجتماعات ضمن إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الموقع بين المملكة وجمهورية مصر، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.