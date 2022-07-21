رسميا.. أوبر مصر ترفع أسعار رحلاتها بعد تحريك البنزين والسولار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة أوبر مصر لخدمات النقل الذكي، عن رفع أسعار تعريفة الرحلات ، على خلفية الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على الوقود.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس لتكون بداية الرحلة 9 جنيهات مقابل 8.5 جنيه، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 55 قرشًا مقابل 50 قرشًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 15 جنيهًا مقابل 14 جنيهًا قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver لتكون بداية الرحلة عند 7.80 جنيه مقابل 7.25 جنيه، وثمن الكيلو 2.65 جنيه مقابل 2.38 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 50 قرشًا مقابل 45 قرشًا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 13 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر كومفورت لتكون بداية الرحلة عند 12.40 جنيه، وثمن الكيلو 4.52 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار 70 قرشًا، وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 20 جنيهًا.

كما زادت تكلفة خدمة التاكسي لتكون بداية الرحلة عند 7.60 جنيه، وثمن الكيلو 2.80 جنيه، ودقيقة الانتظار 41 قرشًا، وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس في الإسكندرية لتكون بداية الرحلة 8.70 جنيه مقابل 8.30 جنيه، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3.15 جنيه مقابل 3 جنيهات، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 48 قرشًا مقابل 45 قرشًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver بالإسكندرية لتكون بداية الرحلة عند 7.70 جنيه مقابل 7.10 جنيه، وثمن الكيلو عند 2.75 جنيه مقابل 2.55 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 41 قرشًا مقابل 38 قرشًا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 13 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأربعاء قبل الماضي، في بيان أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح ٨ جنيهات (0.4244 دولار)، وارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيه (0.4907 دولار)، أما بنزين 95 الأقل استخداما فوصل سعره إلى 10.75 جنيه (0.5703 دولار).

كما ارتفع لتر السولار والكيروسين 50 قرشا ليسجل 7.25 جنيه.