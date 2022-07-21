الدولار يسجل أعلى مستوى له أمام الجنيه منذ 2016

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الدولار، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢، أعلى مستوى له مقابل الجنيه منذ ديسمبر 2016، مسجلا 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار الآن:

البنك الأهلي المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع

.بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع

.بنك الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

.بنك القاهرة: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

.بنك كريدي أجريكول: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.