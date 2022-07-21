الاقتصاد

الدولار يسجل أعلى مستوى له أمام الجنيه منذ 2016

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الدولار، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢، أعلى مستوى له مقابل الجنيه منذ ديسمبر 2016، مسجلا 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار الآن:

البنك الأهلي المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع

.بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع

.بنك الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

.بنك القاهرة: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

.بنك كريدي أجريكول: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا