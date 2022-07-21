كل ما تريد معرفته عن مبادرة "مراكب النجاة"

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القاهرة - سامية سيد - في عام 2019، تم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة

المحافظات التي تتنشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

عدد القرى

تم ضم 33 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتخصيص دعم قيمته 250 مليون جنيه لتنمية وتطوير القرى المستهدفة، ضمن مبادرة مراكب النجاة.

البرامج التدربية

تم تنظيم 15 برنامج تدريبي واعتماد 700 من المدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر.

تم القيام بـ 150ألف زيارة بمحافظة الفيوم، ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منها 361 ألف مستفيد، وكذلك تنفيذ 55 ألف زيارة بإجمالى 104.5 ألف مستفيد بمحافظة المنيا.

تم إنتاج 5 أفلام قصيرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود، التي تبذلها الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 25 مليون مستفيد.

تم إعداد 5000 مطبوعة دعائية خاصة بالمبادرة، ويوجد أكثر من 10 مليون مستخدم ومتابع للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاق صفحات بعنوان “المبادرة الرئاسية .. مراكب النجاة”.