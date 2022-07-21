شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو بنهاية التعاملات بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 19.18 جنيه للشراء، و19.47 للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل سعر 19.17 جنيه للشراء، و19.39 للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.36 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.47 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر19.20 جنيه للشراء.

19.38 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.16 جنيه للشراء.

19.46 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.19 جنيه للشراء.

19.39 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.22 جنيه للشراء.

19.46 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.25 جنيه للشراء.

19.40 جنيه للبيع.