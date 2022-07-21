شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.6% بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط استمرار تحسن مستويات التداول.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 9256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 1674 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 11351 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 3748 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 1778 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2620 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 3555 نقطة.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سيناء فارما، شراء الأولى 2.02 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.27%، والثانية 100 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي أسهم الخزينة 153.6 مليون سهم، والثالثة 2.5 مليون سهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 428.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 80 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 28.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، جدوى للتنمية الصناعية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 2044 سهم، 420 ألف سهم، 16.6 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 235 ألف سهم، 150 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 900 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة، وافقت على استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، وتعديل اسم الشركة إلى القلعة للاستثمارات المالية بدلًا من القلعة للاستشارات المالية.

ومن جهة أخرى أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية، وبلغت إيرادات نشاط شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 1.5 مليار جنيه في 31 مايو عام 2022 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 441.1 مليون جنيه مقارنة مع 458.2 مليون جنيه.

وحققت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات 427.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2022 مقابل 351.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح الفترة 23.6 مليون جنيه مقارنة مع 61.9 مليون جنيه.