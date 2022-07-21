شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد لأسعار النفط العالمية وخام "برنت" القياسى يهبط 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم الخميس، على نحو كبير، متأثرة بمخاوف المستثمرين من ضعف الطلب على الخام مع تراجع مخزون الخام الأمريكى وصعود مخزون البنزين وعودة انتشار فيروس كورونا بالصين بخلاف مخاوف رفع سعر الفائدة على الدولار.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر أكثر من 3% مسجلة 102.88 دولار للبرميل، حتى كتابة التقرير، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 3.21% عند 96.26 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بحوالي 1% أمس، وفق بيانات ماركت ووتش.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع مخزون البنزين 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يوليو الحالي، كما تراجع مخزونات النفط الخام 400 ألف برميل.

أما في الصين، فإن إصرار الدولة في الحفاظ على استراتيجيتها الصارمة لمحاولة القضاء على "كوفيد-19" اعتبر بمثابة عائق أمام استخدام الطاقة وتؤدي إلى تباطؤ النمو الإقليمي.

وتشهد أسعار النفط العالمية أداء متذبذبا في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من الركود في أمريكا ومخاوف تقليص الطلب في الصين بسبب ارتفاع إصابات كورونا .

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، كما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس.