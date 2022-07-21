شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 972 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر هبوطا بـ 5 جنيهات عقب تراجع في ختام تعاملات أمس بتسجيل هبوط 3 جنيهات ليصبح إجمالي تراجع الذهب حوالي 8 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 972 جنيها للجرام.





أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 972 جنيها.

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 833 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1111 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 7776 جنيها.

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاع بنسبة 86% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022 لتسجل 766 مليون دولار في مقابل 412 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال مايو لتبلغ 73 مليون دولار في مقابل 64 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021، بنمو 14,1%.

وكشف التقرير عن استحواذ 5 دول على 97,2% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” لتبلغ 744,478 مليون دولار في مقابل 306,862 مليون دولار بنمو 142,6%.

وقال الدكتور سعد سليمة الخبير فى أسواق المعادن، إن سوق الذهب يترقب هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتقارير والمؤشرات التى يمكن أن تؤثر فى مسار السوق والبورصة العالمية للذهب، فمن المقرر إعلان معدلات البطالة فى بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو وتصاريح البناء فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن هذه المؤشرات قد تؤدى إلى تعديلات فى وجهات المستثمرين والباحثين عن الاستثمار الآمن، حيث يراقب المتداولون هذه البيانات عن كثب لمعرفة توجهات أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن سوق الذهب فى مصر غير بعيد عن تطورات سعر الذهب عالميًا وقد يتحرك الذهب فى مسار وقناة سعرية بين 985 إلى 1005 جنيهات للجرام من عيار 21 هذا الأسبوع صعوداً وهبوطًا، وفق مجريات الأمور فى البورصة العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب 1%، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وسجل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.