شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان، يتفقد مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وغيرهما، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، وفي ضوء ذلك وجّه بحصر الأراضي المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة، للبدء في البناء عليها، فضلًا عن بدء إخلاء المناطق غير المخططة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتسكين أهالينا في مناطق سكنية حضارية مخططة ولائقة، مضيفا أنّنا سنستمر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتطوير المناطق غير المخططة.