شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون ريال قيمة 5900 صفقة إيجارية بالدمام في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر الإيجاري لمدينة الدمام في شبكة «إيجار» للقطاع السكني بالدمام 5900 صفقة إيجارية بقيمة بلغت نحو 99.9 مليون ريال.

ووفقاً للتقرير، الذي أصدرته الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في عدد من المدن السعودية، التي يشملها المؤشر وتغطي جميع مناطق المملكة، جاء حي طيبة في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات الإيجارية السكنية، وذلك بواقع (405) صفقات، فيما كانت أحياء الإسكان، والأنوار، والبساتين أقل الأحياء من حيث عدد الصفقات بواقع صفقة إيجارية سكنية واحدة، بينما بلغ أعلى متوسط قيمة إيجارية سكنية نحو 65.5 ألف ريال، في حين كان أقل متوسط قيمة إيجارية 9 آلاف ريال.

وأشارت الشبكة إلى أن أكثر أنواع العقارات تسجيلا للصفقات الإيجارية السكنية بمدينة الدمام تمثلت في الشقة، والفيلا والدور.

ويهدف «المؤشر الإيجاري» إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، بناءً على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة «إيجار».

وتمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.