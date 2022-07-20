شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-7-2022.





إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تربح 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.650 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 434.9 مليون ورقة مالية بقيمة 902.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.5 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.27%، والعرب على 8.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 35.1 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 88.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.05 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 129.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1644 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3687 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2580 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1194 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 164.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.73%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.645 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.10%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.339 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 6.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.862 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.837 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.