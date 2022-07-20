شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية تتراجع بسبب هبوط الأونصة لـ 1700 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تراجعا طفيفا في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، وذلك في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية للذهب تسجيل سعر هبوط إلى مستوى يقترب من دون 1700 دولار للأونصة، الأمر الذي ينعكس على أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 978 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 838 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1118 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7824 جنيها

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر مصنعية الذهب والتى حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الجرام، بخلاف بعض الرسوم الخاصة بالضريبة والدمغة.

وعلى المستوى العالمي انخفضت أسعار الذهب الأربعاء 20 يوليو 2022 إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غداً الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1884.66 دولار للأونصة.