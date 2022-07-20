شكرا لقرائتكم خبر عن ذا سياست ديلي: سباق الهجن السعودي يخطف أنظار عشاقه من حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * ستستمر المنافسة بين المشاركين من دول خليجية ودولية مختلفة على مدى 44 يوما، في ملحمة تشارك فيها أجمل وأسرع الإبل من حول العالم

أبرز موقع "ذا سياست ديلي" العالمي الاهتمام الذي يحظى به سباق الهجن في المملكة كل عام، وهذه السنة من المقرر انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في 23 يوليو الجاري، حيث يجذب أنظار عشاقه من حول العالم، ويكشف عن مجموعة بارزة من الفصائل النادرة والهجينة التي تعزز سرعتها وقدراتها بوجه عام.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: من المقرر أن ينطلق مهرجان ولي العهد للإبل 2022 في المملكة يوم السبت 23 يوليو في ساحة الجمال بالطائف. وستستمر المنافسة بين المشاركين من دول خليجية ودولية مختلفة على مدى 44 يومًا، في ملحمة تشارك فيها أجمل وأسرع الإبل من حول العالم.

ويسعى المهرجان إلى الترويج لتراث سباق الهجن في المملكة، وفي الثقافتين العربية والإسلامية ودعم السياحة والتنمية الاقتصادية في المملكة. وتعزيز المشاركة المجتمعية وغرس التراث الوطني وانعكاس العمق الحضاري للمملكة.

وتُعد الجوائز المخصصة للمهرجان الأكبر من حيث قيمتها على مستوى الرياضة في المملكة، حيث قدّرت بأكثر من 56 مليون ريال. كما تم تخصيص جائزة ولي العهد البالغة مليون ريال للسباقات التي تتراوح بين 2 و6 كيلو مترات.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد شهدت السنوات الثلاث الماضية من المهرجان نجاحات كبيرة، وحدثت نقلة نوعية في رياضة سباق الهجن.

وساهم هذا الحدث في جعل المملكة الوجهة الأولى في العالم لرياضات الهجن، مما أدى إلى إنشاء اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة ومقره الرياض.

أيضاً، تمت تسميته أكبر حدث من نوعه لسباقات الهجن في العالم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2018، حيث حطم الأرقام القياسية بعد استضافة 11186 سباقًا على طول 787 طريقًا.

كما سجلت نسخة 2021 من المهرجان رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث شارك فيه أكبر عدد من الإبل في مهرجان واحد حول العالم.

جدير بالذكر أن الإبل من الحيوانات الشعبية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتراث المملكة. ولطالما أطلق على الإبل اسم "سفينة الصحراء"، لكونه شريان الحياة لسكان شبه الجزيرة العربية.