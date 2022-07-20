شكرا لقرائتكم خبر عن بي أر ويك: المملكة تقود أكبر حملة عالمية للترويج السياحي لمعالمها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * تركز حملة المملكة السياحية على إقامة شراكات مع المشاهير ومتابعة الفرص الممكنة، بالإضافة إلى تصوير أفلام كبرى في المملكة، لإبراز جمالها الفريد نسبيا

أبرز موقع «بيأر ويك» اهتمام السعودية خلال الفترة الحالية بالترويج لنفسها سياحيا، حيث تستعين المملكة بالخبرات والشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، لاستقطاب ملايين الزوار الجدد إليها على مدى العقد المقبل.

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «ستستخدم المملكة الشراكات مع المشاهير والإنتاجات الكبرى للترويج لنفسها سياحياً بأكبر صورة ممكنة، حيث يتم تجديد الصورة العامة للدولة حول العالم كوجهة ترفيهية».

وأردف: «ستستهدف الحملة التي تستمر لخمس سنوات الولايات المتحدة بشكل أساسي، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة، وتركز على إقامة شراكات مع المشاهير ومتابعة الفرص الممكنة، بالإضافة إلى تصوير أفلام كبرى في المملكة، لإبراز جمالها الفريد نسبياً».

جدير بالذكر أن مقترح الحملة ينقسم إلى عدة محاور مثل التخطيط والإستراتيجية، والعلاقات الإعلامية والشراكات الإستراتيجية، وتطوير خطة وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة العملاء وإعداد التقارير.