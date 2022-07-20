شكرا لقرائتكم خبر عن سبيس ريف: السعودية تعزز بصمتها في علوم الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * يمثل الفضاء الفرصة التريليونة القادمة للعالم بحلول 2040، وبإمكانه دعم النمو في قطاعات متعددة، إضافة إلى توفير الآلاف من الوظائف

أكد موقع «سبيس ريف» أن المملكة على الطريق الصحيح نحو تعزيز بصمتها في مجال الفضاء العالمي، بعدما وقّعت اتفاقية «أرتميس» مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» للانضمام للتحالف الدولي بمجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، أن هذه الاتفاقية تتضمن أيضًا الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجددًا إلى القمر، وتنسجم مع الأولويات الوطنية للابتكار التي أعلنت عنها المملكة نهاية شهر يونيو الماضي، والتي تتضمن اقتصاديات المستقبل، حيث «يمثل الفضاء الفرصة التريليونة القادمة للعالم بحلول 2040، وبإمكانه دعم النمو في قطاعات متعددة، إضافة إلى توفير الآلاف من الوظائف»، حسب وصف الموقع.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والسفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث مثَّل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف، محمد بن سعود التميمي، بينما مثَّل الجانب الأمريكي مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، السيناتور بيل نيلسون.

وبينت "واس" أن الاتفاقية تتضمن 13 بنداً، وتهدف في مجملها إلى تعزيز حضور السعودية دولياً، والمساهمة الفاعلة في المشاريع الدولية المشتركة، وترسيخ مكانة المملكة دولة رائدة في مجال الفضاء الجديد.

تجدر الإشارة إلى أنه ستنطلق مراحل تنفيذ اتفاقية "أرتميس" الثلاث، بالمرحلة الأولى التي تعتمد على إرسال مهمات فضائية غير مأهولة لإجراء الاختبارات والتجارب العلمية، فيما ستتمثل المرحلة الثانية في إرسال مهمات فضائية مأهولة برواد فضاء وخبراء للاستكشاف والعودة دون النزول على سطح القمر، وذلك استعدادًا للمرحلة الثالثة التي يتم فيها النزول على سطح القمر واستكمال الأبحاث والاستكشاف

وتعمل مبادئ اتفاقيات أرتميس، المستندة إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، على تعزيز برنامج أرتميس الذي تقوده ناسا.

وتعتمد اتفاقيات "أرتميس" على إطلاق تحالف دولي واسع ومتنوع، يعمل معًا لتحقيق رؤية تاريخية وطموحة لاستكشاف الإنسان للفضاء.

بصفتها موقّعة على الاتفاقات، تعمل الجهات الحكومية على تعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي، بما في ذلك من خلال تسجيل الأجسام الفضائية، وعدم تضارب الأنشطة، وإصدار البيانات العلمية، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ. وستعمل الجهات الموقعة معًا على الحد من عدم اليقين وزيادة سلامة العمليات الفضائية لتيسير الاستخدام المستدام للفضاء لصالح البشرية جمعاء.

وتُعد المملكة العربية السعودية هي الدولة الحادية والعشرون الموقعة على الاتفاقيات، حيث انضمت إلى أستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وسنغافورة. وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما أن المملكة هي الدولة السابعة التي توقع على اتفاقيات أرتميس منذ يناير 2022 ورابع دولة في الشرق الأوسط تنضم للاتفاقية.