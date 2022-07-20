توجه لخفض رسوم 3 مطارات رئيسة بالمملكة بنسبة تصل لـ35%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني خفض رسوم المطارات في 3 مطارات رئيسة بالمملكة بنسبة تصل إلى 35%، وذلك ضمن خططها لخصخصة القطاع.

ونقلت وكالة بلومبيرج، عن الهيئة العامة للطيران المدني القول، «إنها ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35 %، مضيفة أن التخفيض سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، وسيتم تنفيذه خلال العام الجاري».

وأوضحت هيئة الطيران لوكالة بلومبيرج على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022، «إن هذه الخطوة هي التالية باتجاه خصخصة القطاع». وأكدت أنه سيتاح للمطارات المرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب.

ويقام معرض فارنبرة الدولي للطيران للفترة من 18 حتى 22 يوليو 2022م، وتأتي مشاركة المملكة بجناحها السعودي الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي افتتح جناح المملكة في معرض فارنبرة بالمملكة المتحدة، الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي. وشهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية.

وأكد العوهلي، أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي في معرض فارنبرة للطيران تأتي امتدادا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لافتا إلى أن المملكة تولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرا لإثراء اقتصادنا الوطني، وسببا لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتوطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وأشار العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكل شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.