أمير القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور فيصل بن مشعل اطلع على مبادرة صناديق المناطق الواعدة للجنة الوطنية لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف التجارية رياض الزامل، وعضو مجلس إدارة غرفة القصيم رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم سهام القفاري، والرئيس التنفيذي للخير كابيتال عبدالله الشلاش.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل، على أهمية مبادرة صناديق المناطق الواعدة التي تعزز من دور اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، لنمو المشاريع الناشئة ومساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.