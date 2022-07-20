أمير القصيم

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جاء ذلك خلال استقباله أمس، رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف التجارية رياض الزامل، وعضو مجلس إدارة غرفة القصيم رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم سهام القفاري، والرئيس التنفيذي للخير كابيتال عبدالله الشلاش.وأكد الأمير فيصل بن مشعل، على أهمية مبادرة صناديق المناطق الواعدة التي تعزز من دور اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، لنمو المشاريع الناشئة ومساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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