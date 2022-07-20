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وتأتي المذكرة كخطوة في عالم التدريب للطيران في المملكة استجابة ومواكبة لرؤية المملكة 2030، وتوطين هذه الصناعة محليا، تعزيزا لمكانة المملكة اقتصاديا لتصبح مركزا للصناعات والخدمات ذات التقنية العالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية الوطنية للطيران وقعت مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركة BAE SDT وشركة IFTC، لتأسيس أول مركز لتدريب الطيران على أجهزة المحاكاة للطائرات Flight Simulator ليكون مقره مدينة الرياض، كأول مركز يقدم التدريب على أجهزة المحاكاة في المنطقة خارج خطوط الطيران، وذلك على هامش مؤتمر الطيران المقام حاليا في مدينة فارنبرا البريطانية.وتأتي المذكرة كخطوة في عالم التدريب للطيران في المملكة استجابة ومواكبة لرؤية المملكة 2030، وتوطين هذه الصناعة محليا، تعزيزا لمكانة المملكة اقتصاديا لتصبح مركزا للصناعات والخدمات ذات التقنية العالية.

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