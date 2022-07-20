نسب الإنجاز في مشاريع ضاحية الجوهرة بجدة بين 55% و99%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج سكني عن تقدم أعمال البناء والتطوير في المشاريع السكنية التي تحتضنها ضاحية الجوهرة بمدينة جدة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الجوهرة رزيدنس الذي يضم 990 وحدة سكنية 99%، بينما وصلت النسبة في مشروع بوفارديا ستي الذي يوفر 2606 وحدات سكنية إلى 84%، في حين ارتفعت نسبة إنجاز مشروع فينان لتصل إلى 55% الذي يضم أكثر من 1350 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع بيلار الذي يوفر 618 وحدة سكنية. وتوفر الضاحية آلاف الوحدات السكنية التي تبنى باستخدام تقنيات البناء الحديث، مثل القوالب الخرسانية المعزولة مسبقة الصب (IPS)، بمساحات ونماذج متعددة وبتصاميم متنوعة عالية الجودة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار مناسبة وأقساط شهرية ميسرة. وتتميز «الجوهرة» بموقعها الاستراتيجي الحيوي شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبدالله وتتميز «الجوهرة» بموقعها الاستراتيجي الحيوي شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وعلى بعد نحو 5 دقائق عن طريق المدينة المنورة السريع، وحوالي 15 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، وتمتد على مساحة تبلغ قرابة مليوني م2، بسعة سكانية تصل لحوالي 35 ألف نسمة، وتشتمل الضاحية على المساحات الخضراء والممشى الذي يمتد على طريق المشروع، وتزين مساراته واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية، وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق.

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