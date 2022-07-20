شكرا لقرائتكم خبر 12 ألف زيارة تفتيشية خلال يونيو لمتابعة تطبيق الضرائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 12 ألف زيارة تفتيشية خلال يونيو الماضي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع الأغذية، مشيرة إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وبينت الهيئة أن الزيارات شهدت امتثالا عاليا من المنشآت بالفوترة الالكترونية، حيث بلغت نسبة الالتزام أكثر من 80% لدى معظم المحال والأسواق، فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم إصدار فواتير ضريبية الكترونية، وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية والخدمية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يرصد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.