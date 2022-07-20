شكرا لقرائتكم خبر الغذاء: تحديد جودة العسل عبر تحاليل مخبرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جودة العسل تحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، وليس من خلال الطرق التقليدية المنتشرة كالتجميد أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها من الاجتهادات الشخصية غير المثبتة وغير المبنية على أسس علمية.

وأوضحت أن من ضمن التحاليل المخبرية المتقدمة التي تحدد جودة العسل، هي الكشف عن محتوى «الهيدروكسي ميثيل فورفورال» الذي يعد مؤشرا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات، والذي يعد مؤشرا على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار فعالية إنزيم «الدياستيز».

ودعت الهيئة خلال مشاركتها في مهرجان العسل الدولي المقام في منطقة الباحة خلال هذه الفترة، إلى تجنب استخدام العبوات المعدنية لتخزين العسل حتى لا يتعرض للأكسدة، مبينة أن تخزين العسل يتم في عبوات مخصصة لحفظ الغذاء محكمة الإغلاق لا تسمح للرطوبة بالدخول.

ونبهت إلى أهمية حفظ العسل في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية، أو تسخينه أو تبريده لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

وأشارت إلى احتمالية حدوث (تجمد أو تحبب أو تجرش) للعسل أثناء التخزين، مؤكدة أن هذا ليس مؤشرا على فساده وضرره، إذ قد تسهم الحرارة المنخفضة أثناء التخزين في ذلك، كما أن العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح قد يحدث له (تجمد أو تحبب أو تجرش) بشكل أسرع من بقية الأنواع، ويمكن إعادة العسل عند تغيره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في ماء دافئ.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المهرجان جهودها للحفاظ على جودة العسل المنتج المحلي والمستورد، ودورها التشريعي والتوعوي والرقابي، وذلك من خلال ورقة عمل قدمتها ضمن البرنامج العلمي للمهرجان، إضافة إلى جناحها التوعوي.

أبرز اختبارات العسل:







محتوى «الهيدروكسي ميثيل فورفورال»، ويعد مؤشرا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة



محتوى السكريات، الذي يعد مؤشرا على الغش في العسل



اختبار فعالية إنزيم« الدياستيز»



أهم نصائح هيئة الغذاء: