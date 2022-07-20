شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى بريطانيا يواصل الارتفاع ويصل لأعلى مستوياته فى 40 عامًا عند 9.4٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي في 40 عامًا شهر يونيو الماضي مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط العالمية، ما زاد الضغط على الأسر التي تعاني من أزمة تكلفة المعيشة.

وبلغ تضخم أسعار المستهلك، حسب قياس مكتب الإحصاء الوطني ، 9.4 في المائة في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وهى أعلى زيادة سنوية منذ عام 1982، وارتفع التضخم من 9.1 في المائة في مايو، وكانت الزيادة في يونيو أعلى من التوقعات من اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 9.3 في المائة.

واعتبرت الصحيفة أن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية يعني أن أسعار المستهلكين تجاوزت توقعات بنك إنجلترا ، الذي توقع تضخمًا بنحو 9.2 في المائة في يونيو. وحذر أندرو بيلي ، محافظ البنك ، هذا الأسبوع من حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الغاز بالجملة مدفوعة بنقص الإمدادات الروسية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس ، إنه مع توقع انخفاض الدخل المتاح للأسر بشكل أكبر في الخريف عندما ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى ، فلا يزال هناك "خطر حقيقي" من أن الاقتصاد قد يسقط في حالة ركود.

وأضاف "قد يعني ذلك أن الاقتصاد يثبت أنه كأس مسموم لمن يفوز في السباق ليكون رئيس الوزراء المقبل".

وتضررت كل من الشركات والأسر من ارتفاع الأسعار ، التي ارتفعت بأسرع معدل لها منذ 40 عامًا بسبب الارتفاع القياسي في تكاليف الوقود والطاقة.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة ، وهو المعدل الذي ترتفع به الأسعار ، 9.1% في مايو ، ومن المتوقع أن يصل إلى 11% فى وقت لاحق من هذا العام.