شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: صربيا تقرر رفع سعر الفائدة إلى 2.75 % لمواجهة التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك صربيا المركزي اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية وصولا بسعر الفائدة على الإقراض فى البنوك الصربية إلى 2.75 فى المائة.

وذكر البنك، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع الاتجاه العالمي لزيادة أسعار الفائدة ومواجهة الموجات التضخمية وفي إطار السياسات المالية التضييقية على مستوى الإنفاق التي تنتهجها صربيا والتي في إطارها تمت زيادة الفائدة التي أعلنت اليوم.

وكان بنك صربيا المركزي قد قرر في شهر يونيو الماضي رفع سعر الفائدة من 2 إلى 2.5 %.

يشار إلى أن مستوى التضخم المسجل في صربيا خلال شهر مايو الماضى بلغ 10.4 % وتشكل أسعار الغذاء والطاقة ثلثا معامل الاحتساب العام للتضخم فى صربيا وفقا لما أظهرته نتائج الإحصاء العام.