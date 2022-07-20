شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وتحسن نسبى فى مستويات التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تحسن نسبي في مستويات التداول التي تقترب من نصف مليار جنيه بعد ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 9125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 1643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 11165 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 3693 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2581 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3538 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري لعدد 6.5 مليون سهم بقيمة 6.24 مليون جنيه.

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، شراء شركة الأهلي للاستثمارات عدد 6.4 مليون سهم بسعر 0.47 جنيه بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.34% إلى 6.17%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شراء المساهم أحمد نبيل عبد الله سلام عدد 9.6 مليون سهم بسعر 2.78 جنيه بقيمة إجمالية 26.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهمة من 0.373% إلى 3.173%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سيناء فارما، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 960 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.22%، والثانية 20 مليون سهم، والثالثة 450 ألف سهم، بنسبة 0.021% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 33.8 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 9.1%، والخامسة 2 مليون سهم، والسادسة 97.2 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.78%، والسابعة 29.8 ألف سهم ليصل الإجمالي إلى 5.6 مليون سهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 351.3 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية 56.5 ألف سهم، 5.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 84 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، فرتيكا للصناعة والتجارة 19131 سهم، 90 ألف سهم، 105.5 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 43.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 134.9 ألف سهم، 100 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 25.4 ألف سهم، 11.6 مليون سهم، 86 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-باكين، إن مجلس الإدارة لمناقشة العرض المقدم من شركة سايباد للاستثمار الصناعي، للاستحواذ على نسبة حتى 90% من أسهم رأس مال الشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51%.