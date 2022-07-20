شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يحذر من التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر اتحاد مسثثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ظهور شركات غير مرخصة تعمل فى نشاطات التمويل متناهى الصغر بالمحافظات والأقاليم وتقوم بتقديم خدماتها بشكل يتنافى تماما مع الضوابط والقوانين الخاضع لها هذا النشاط .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان، إنه يجب العمل على نشر الوعى بين المواطنين بأهمية التأكد من ان الشركات التى يتعاملون معها هى شركات تعمل فى الاطار القانونى وتم ترخيصها بشكل رسمى حفاظا على حقوقهم وعدم تعرضهم لعمليات نصب خاصة وان اغلب نشاطات التمويل المتناهى الصغر غير المرخصة تتاجر بمشكلات أصحاب المهن والحرف الصغيرة دون ضوابط مما يعرضهم لأزمات مالية طاحنة وتحميلهم أعباء مالية غير قانونية.

وأكد البيان أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظمة غير هادفة للربح وعمله فى القطاع الاقتصادى هو عمل استشارى وتوعوى يستهدف المشاركة المجتمعية فى تطوير مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا يوجد له اى معاملات مالية مع اى جهة ولا يتلقى اى اموال او تبرعات أو مقابل خدمات ولا يقوم بالاستثمار المباشر فى السوق لنفسه او نيابة عن الغير.

وأضاف البيان أن القائم برئاسة الاتحاد والممثل القانونى الوحيد له هو المهندس علاء السقطى الذى يشغل فى الوقت نفسه منصب نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين بالانتخاب المباشر .

كما يؤكد الاتحاد أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى حالة استخدام اسم الاتحاد فى الترويج لأشخاص أو تلقى أموال أو مقابل خدمات لاتاحة فرص استثمارية او توفير وحدات متنقلة لبيع المنتجات فى محافظات مصر مؤكدا ان اى مشاركة من الاتحاد لمساعدة صغار المستثمرين والشباب هى خدمات مجانية 100 % دون اى مقابل مادى ولا يحق له التعامل ماليا مع أى جهة.