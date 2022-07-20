شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان .. ارتفاع المؤشر نيكي بنسبة 2.67% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية على أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع اليوم الأربعاء بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب على غرار نظيراتها الأمريكية.

وقفز المؤشر نيكي 2.67 بالمئة إلى 27680.26 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 مايو أيار. وارتفع المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من يونيو حزيران.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.29 بالمئة إلى 1946.44 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الليلة الماضية مع انضمام المزيد من الشركات للبنوك الكبيرة في الإعلان عن نتائج فاقت التوقعات.

وفي طوكيو ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا فزاد سهم طوكيو إلكترون 4.88 بالمئة وسهم أدفانتيست 4.71 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.14 بالمئة كما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.05 بالمئة.