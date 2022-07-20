شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ الطلب العالمي على الكهرباء في م2022 و م2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4 بالمئة في 2022 أي أقل من نسبة ثلاثة بالمئة التي كانت متوقعة في يناير كانون الثاني، ومن المنتظر أن يبقي على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضا من ستة بالمئة في 2021 متمشيا مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نموا لإمدادات الكهرباء بزيادة عشرة بالمئة في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون سبعة بالمئة الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة واحد بالمئة.