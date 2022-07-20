ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث زاد الجرام جنيهاً واحداً مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 651 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 837 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 976 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1115 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7808 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إلى نحو 1707 دولارات للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.26%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.