شكرا لقرائتكم خبر عن 1.780 مليار جنيه من القابضة الكيماوية لدعم شركاتها التابعة 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى، عددا من شركاتها التابعة بنحو 1.780 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021، جاءت جميعها في صورة قروض للشركات، للتمكن من القيام بمهامها وأنشطتها الإنتاجية.

وكشف بيانات الشركة القابضة أنه تم دعم شركات "النقل والهندسية ومطابع محرم وسيجوارت ونيازا وراكتا والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة واليايات"، بجانب القومية للأسمنت "تحت التصفية"، لأغراض متنوعة منها، دفع رواتب ومكافأت نهاية خدمة بجانب تمويل رأس المال العامل وسداد مديونيات للكهرباء، بجانب سداد مديونيات للضرائب والتأمينات وغيرها مع دفع تعويضات للعاملين وتمويل مشروع التحول الرقمى فى الشركات erp بنحو 1.072 مليار جنيه.

كما كشفت البيانات إنه تم إقراض مصانع كيما بأسوان 430 مليون جنيه؛ لزيادة رأس مالها، علاوة على مساندة الشركات العائدة من الخصخصة، حيث بلغ ما تم إنفاقه عليها نحو 58.3 مليون جنيه؛ لسداد الأجور فيما بلغ إجمالى المصروف عليها 287 مليون جنيه، وهى طنطا للكتان والزيوت التى ستنتقل للقابضة للقطن والغزل والنسيج، والشرق الأوسط للورق سيمو، والمراجل البخارية.

يشار إلى أنه بلغت موارد الخزانة العامة للدولة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة نحو 78.6 مليار جنيه ، خلال العام المالي 2020 -2021 مقابل 68.7 مليار جنيه، خلال العام المالى 2019 -2020، وذلك بحسب المؤشرات المالية الرسمية للقابضة الكيماوية.

ووفق المؤشرات فإن معدل النمو بلغ نحو 14%، ومقابل نحو 73.5 مليار جنيه، خطة عام 2020 - 2021، بمعدل نمو نحو 7%.

وفق المؤشرات المالية فإن هذه الموارد، تمثل حصة الدولة في الأرباح والضرائب على المبيعات والضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب العقارية والرسوم الجمركية‏ والتأمين الصحى، حيث إن الجزء الغالب لهذه الموارد الخزانة العامة من الشركة الشرقية إبسترن كومبانى.

كما بلغت إيرادات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، 19.972 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه.

وبلغ صافى الربح للشركات التابعة 2.342 مليار جنيه، وبلغت الصادرات نحو 1.326 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه.