شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق مرتفعا 1% عند أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة مع استقرار خام برنت القياسي العالمي عند أعلى مستوى في أسبوعين في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء وسط قلق التجار من شح الإمدادات وضعف الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار، أي واحد بالمئة، لتبلغ عند التسوية 107.35 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار، أي 1.6 بالمئة، ليبلغ 104.22 دولار.

وسجل خام برنت أعلى مستوى إغلاق له منذ الرابع من يوليو تموز، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له منذ الثامن من الشهر نفسه. وفي مرحلة ما خلال الجلسة المتقلبة، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو دولارين للبرميل.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الأخرى، مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب على الطاقة.